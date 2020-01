La moda: violencia

“Primero es ser y después la forma de ser”. Es un hecho que se observa en cualquier sociedad humana y también en la animal irracional. El hombre comete delitos para subsistir. Algún padre de familia que tiene la ineludible obligación de sostener a la familia por medio de una fuente de trabajo, y si ésta desapareciera de momento, el hombre quedaría sin poder emplear su fuerza de trabajo, por tanto carecería del dinero que la fuente de trabajo le proporcionaba e iniciaría el conflicto económico en su hogar y se vería obligado a conseguir recursos para continuar sosteniendo a hijos y esposa si ésta no tiene más que el trabajo doméstico. La ausencia de trabajo en esta sociedad capitalista, hace importante el dinero para poder subsistir.

A diario reportan canales de televisión asaltos a mano armada, como en las combis y camiones de transporte público, asaltan para robar dentro de los hogares, restaurantes, comercios, en la calle y en donde es factible despojar de bienes mínimos hasta cuantiosos.

Parece inacabable la serie de delitos que se cometen a diario por ciudades y pueblos del país y, desde luego, está el reclamo de la sociedad agredida, la que cuenta todavía con ingresos mediante el trabajo proporcionado por empresas grandes o pequeñas, incluyendo la que aportan los gobiernos (Federal, estatal y municipal). Hoy la sociedad señala a delincuentes que proliferan y al Estado que no ha podido combatir, porque son muchos ciudadanos que se dedican al robo mediante asaltos a plena luz del día. Estos hechos delictivos, muchos de ellos cometidos mediante violencia no son producto del actual gobierno. Sino que se han creado al través de los años, porque gobiernos anteriores no planificaron el desarrollo económico nacional, y además como ahora se ha descubierto el enriquecimiento ilícito de los gobernantes lo que se conoce como: “la clase política en el poder”, a la que no importó que año con año la sociedad mexicana multiplicase el número de miserables, de tal manera que; más de la mitad de habitantes viviera “la pobreza extrema”, a pesar de que nuestro país es rico en bienes naturales. Esos gobernantes, dispusieron de riquezas mineras y acuíferas de la nación para enajenarlas en manos de extranjeros para explotarlas en maleficio de mexicanos, dueños auténticos de las riquezas de la Patria.

Los delincuentes son hechura de gobiernos irresponsables, que debieron preocuparse por mejorar las condiciones generales del pueblo, los que debieron propugnar por la generación de fuentes de trabajo, por la producción agrícola y ganadera, por la pesca en amplios litorales, por acrecentar el comercio nacional, por la explotación de la minería tan rica en oro, plata y litio. Fueron gobiernos que se olvidaron de la buena educación a la que nunca dejaron alcanzarla.

Los gobiernos dieron paso a bancos extranjeros, se dedicaron a empeñar al país mediante préstamos de la banca internacional, derrocharon el capital de las arcas federales, estatales y municipales, deudas que han venido pagando los ciudadanos que emplean “su fuerza de trabajo” que generó los fondos del ahorro. Son eso gobiernos pasados los que han permitido devaluar la moneda, por la incapacidad en la administración comercial internacional.

Se hacen estas anotaciones para tratar de encontrar el origen de la manifiesta delincuencia, y se deduce que ella es producto de la pobreza, de la carencia de trabajo y para los que han tenido la suerte de ubicarse en el vecino país del Norte, son los que escaparon de caer en la delincuencia por haber superado a la miseria, en ámbitos extranjeros.

Entonces, la delincuencia se genera por falta de medios para superarla. Porque esa delincuencia la realizan humanos y tienen necesidad de subsistir.

La ciudadanía señala: actualmente, los gobernantes colaboran con la delincuencia. ¿Cómo? Se ven en las calles cientos de motocicletas sin placas de identificación, medios que son utilizados para atracar. Si el gobierno desea restringir actos de robo y otros, no debiera permitir la circulación de dichos vehículos sin identificación y ordenar a la policía de tránsito detener a dichos biciclos motorizados, sin embargo los ven pasar sin detenerlos. ¿Será que así se coopera para sanear al país?