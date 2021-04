Deshojando el Cempasúchil | Tres muy buenas noticias, fortalecen democracia del país

Tres maravillosas sorpresas y buenas noticias para la democracia mexicana: el Tribunal Electoral falló respecto al retiro de las candidaturas de los candidatos de Guerrero y Michoacán, y ratificó las reglas que el INE fijó para evitar la sobre representación de los partidos en la Cámara de Diputados.

Mario Delgado denostó a las autoridades electorales, lo mismo que el dirigente estatal de Morena en Guerrero, sin embargo, un segundo comunicado de Morena habla de respeto a las decisiones del Tribunal Electoral, Félix que estaba seguro de que lo iban a dejar, respondió diciendo que el pueblo manda y que el pueblo lo eligió a él, y citó para el miércoles a las 12 del día en Chilpancingo. Si se cumple con la ley, Macedonio no tendrá oportunidad legal de gobernar Guerrero, lo curioso es que la ley que se aplicó a esos candidatos la promovió el mismo Mario Delgado, Morena tiene 48 horas para decidir quiénes serán sus candidatos; lo que es una realidad es que el árbitro falló a favor de las leyes constitucionales, sobre todo porque el Tribunal en otras ocasiones falló, a pesar de regaños, amenazas y descalificaciones, se logró en estas circunstancias políticas un fallo histórico y se ganó nuestro respeto; en el caso de Macedonio se vio patético el presidente de Morena tratando de defenderlo, pero tuvo mayoría en contra ¡bien! - en lo personal me ha parecido que en las últimas fechas, ha dado un deplorable espectáculo, y un tercer caso la acción de inconstitucionalidad de la ley de obtención de datos personales y biométricos en la compra de celulares, el INAI refirió que era inconstitucional, que no podía ser retroactiva y que no procedía. Y como la cereza del pastel la petición de desafuero del diputado federal poblano acusado de pedofilia, violación y lo que resulte, yo les aplicaría la ley a pedófilos y violadores metiéndolos presos, los mandaría con la población en general, hasta los delincuentes más contumaces, odian a los pedófilos y ahí si les hacen pagar sus pecados, con la misma vara que midieron los miden ahí.

En Tlaxcala están las cosas calientitas

En Tlaxcala sólo hay dos punteras, los pocos puntos de las demás ni siquiera les debería dar derecho a participar en el debate, encuestadores serios están calculando que de 15 gubernaturas que están en juego, Morena tiene posibilidades en cinco estados, y en Tlaxcala hay un empate técnico en que Anabell le lleva un punto de ventaja a Lorena, la que sin duda ha trabajado incansablemente por los desprotegidos, desde hace años, Anabel no se queda atrás, yo recomendaría a los organizadores que no distrajeran en el próximo “debate” con siete candidatos, de los cuales, cuatro no tienen nada que hacer y la otra a la que me refiero va muy debajo de las preferencias electorales, yo propondría una mesa de debate, con temas específicos entre solo las de más alta puntuación, o sea intención de voto, y aclaro… un debate no es un pleito placero, sino mostrar las cualidades, la preparación y las intenciones de quien quiere gobernar Tlaxcala, y trabajar con sus equipos para presentar propuestas viables y concretas, recuerden las preguntas que hacemos los periodistas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué y Para qué?, y no ocurrencias… estamos hasta la madre de ocurrencias mañaneras, sin sentido, sin lógica y dañando la institucionalidad del país. El que se voló la barda en el debate pasado fue el “Saga” - que no tiene nada que hacer ahí queriendo hacer del Hospital General, que es el campo de las primeras batallas que todas las enfermedades, partos, fracturas, especialidades etc. Lo quiere convertir en un hospital de ancianos, en ese rubro habrá que revisar, el de San Judas Tadeo, poner gente especializada y honrada al frente, con personal suficiente y vigilar la dieta de los viejitos y que les proporcionen un servicio médico adecuado, mucha gente ha abandonado a sus viejitos –muchos de otros estados- algunos viven en condiciones de verdad tristes. La que gane debería escuchar las propuestas de las demás y analizarlas, a veces tienen muy buenas ideas, la verdad es que en lo personal contrataría cuando menos a dos de ellas, para mi gabinete. Otra de las cosas que deberían ir pensando es en presentar un gabinete tentativo, porque mucha gente teme que le metan “ratas, ineptos o recomendados incapaces”, creo que aquí a diferencia del centro del país habría, que priorizar 90% de capacidad y 10% de lealtad, gente con buena reputación a las que les permitiremos servir al estado y adquirir las “tablas” que les faltan y así tendríamos preparadas a candidatas para las próximas elecciones, y recuerdan el centralismo es desgastante y poco efectivo, una cosa es estar enterado de todo y otra tratar de hacer todo. Priorizar la capacidad -con las imposiciones de la coalición-, en acomodar en los lugares más idóneos por su capacidad, y si no hay de otra, en los lugares donde puedan hacerle menos daño al estado. De verdad no sería mala idea que cualquiera de las dos que gane enriquezca su gabinete con buenos perfiles detectados durante la campaña. Y otra cosa niñas, “cuentas claras, transparencia en la inversión de dinero, equidad”. Una de sus prioridades deberá ser trabajar en la buena administración del dinero, en la capacitación y mejores sueldos de policías, en ver que los ninis desquiten el dinero que les regalan, abrir guarderías, centros para mujeres y niños violentados, endurecer con los nuevos diputados las penas de los delincuentes, no amarrarles las manos a los policías, hay que capacitarlos, pero no dejarlos indefensos, hay muchas cosas que seguir haciendo en Tlaxcala, que hay que rescatar del desmantelamiento federal, aunque en su momento signifique subir prediales y seguir administrando muy bien los dineros del pueblo, las mujeres debemos trabajar más, mejor y con más transparencia, sea la que sea que gane ¡queremos resultados!, es el momento de que todos demos lo mejor de nosotros mismos, aún más los elegidos por el voto del pueblo, recuerden ¡el pueblo es su jefe!