Conoce la infancia de estos tlaxcaltecas destacados y sus consejos de vida para los más pequeños

¿Qué sueñan ser los niños? ¿Qué tanto cambian los intereses cuando crecemos? ¿Cumplimos los objetivos que nos planteamos en los primeros años de vida?

A propósito de la celebración del Día del Niño y de la Niña en México, este Diario platicó con algunos hombres y mujeres que han destacado en Tlaxcala dentro de sus profesiones. Sus respuestas revelan que la infancia de todas las personas está llena de aventuras e infortunios, por esa razón brindan algunos consejos para los tlaxcaltecas más pequeños.

Karen Villeda

Es una destacada escritora mexicana originaria de Tlaxcala. Actualmente es encargada de la Coordinación Nacional de Literatura en el INBAL.

-¿Cómo te decían cuando eras niña?

-Cuca. Mi bisabuela del lado de mi abuelo paterno se llamaba Refugio. Era maestra rural. Nació un 4 de julio y yo también. De ahí, el apodo.

-Cuando eras niña, ¿a qué te querías dedicar en el futuro?

-De niña, quería ser pirata, quería ser portera. Quería ser de todo menos niña. Mi mamá me enseñó a leer y mis abuelos maternos me inculcaron el amor a los libros. Cuando tenía nueve años, estaba fascinada con el cuento "El gato negro" de Allan Poe y pensaba mucho en cómo unas cuantas palabras me habían provocado mucho miedo. Ahí fue cuando decidí ser escritora. Me dedico a leer y a escribir, que son las actividades que más disfruto. Aunque ahora de adulta, quiero hacer de todo menos las cosas de adulta.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?

-Los días con mis abuelos maternos, Mayito y Memo Villeda. Mi abuelita me enseñaba las capitales de varios países en un globo terráqueo y mi abuelito me compraba "cuentitos" (que eran cómics). También atesoro los momentos en su biblioteca, donde descubrí libros maravillosos como Cumbres Borrascosas de Emily Brontë.

-¿Cuál fue la adversidad más grande que tuviste en tus primeros años?

-Entender que el mundo de afuera era muy distinto a mi vida interior.

-¿Qué consejo le das a las y los niños que te admiran?

-Ustedes son valiosas por lo que son. Y también son fuertes. Alcen la voz siempre que puedan.

Efrén Mendoza





Es un talentoso futbolista originario de Contla, actualmente juega en el Tlaxcala Fútbol Club de la Liga de Expansión MX.

¿Cómo te decían cuando eras niño?

-Los que convivieron conmigo me decían Tala; ese apodo me lo gané por el personaje de una novela al que decían que me parecía.

-Cuando eras niño, ¿a qué te querías dedicar en el futuro?

-La pelota desde que me acuerdo siempre ha estado conmigo, por ahí iba el sueño. A los 10 años supe que lo que yo quería ser era futbolista profesional. También recuerdo que les decía a mis papás que quería ser astronauta, bombero, policía, doctor… a esa edad todos los pequeños quieren ser todo.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?

-El mejor recuerdo fue cuando me aceptaron para unirme a las fuerzas básicas del Atlas, en Guadalajara, porque ahí inició mi sueño y me convertí en lo que ahora soy.

-¿Cuál fue la adversidad más grande que tuviste en tus primeros años?

-Lo que sufrí demasiado fue separarme de mi familia a los 13 años. Tuve que irme a Guadalajara para vivir solo, prácticamente me hice independiente a esa edad y muy disciplinado.

-¿Qué consejo le das a las y los niños que te admiran?

-Mis pequeños cracks tlaxcaltecas: no se den por vencidos. Luchen por sus sueños, para eso se hicieron: para pelear. Si le echan muchas ganas y lo hacen con amor, disciplina y respeto a la profesión, pueden lograr grandes cosas.

Miriam Carrillo





Es física, museóloga y divulgadora de la ciencia. Entre sus actividades profesionales está su mentoría en Mujeres Hacia al Espacio de la Agencia Espacial Mexicana.

-¿Cómo te decían cuando eras niña?

-Me decían “la astronauta”.

-Cuando eras niña, ¿a qué te querías dedicar en el futuro?

-Cuando era niña me encantaba observar el cielo y la naturaleza, hacerme preguntas y experimentos. Sabía que quería estudiar el Universo (en ese momento no sabía que la astronomía se dedicaba a estudiarlo) y poco a poco me di cuenta de que me encantaba la Física y la Química. Cuando llegó el momento de saber a qué quería dedicarme ya sabía que quería estudiar Astronomía.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?

-Momentos con mi familia, con mi papá y mamá; desde ir a caminar o andar en bici. Un momento muy importante fue cuando me regalaron mi telescopio; pasaba noches eternas en la azotea de la casa observando el cielo y descubriendo yo solita lo que había. Esos son momentos que atesoro en mi corazón.

-¿Cuál fue la adversidad más grande que tuviste en tus primeros años?

Me encantan los gatos, recuerdo que de pequeña tenía gatitos y saber que se perdían o que morían para mí era muy fuerte; me costaba mucho trabajo saber que ya no estaban.

Entre las adversidades también están las enfermedades: una del sistema inmunológico y más adelante cáncer.

Otra de las adversidades fue la pérdida de mi padre.

-Qué consejo le das a las y los niños que te admiran

-Hagan lo que les guste, lo que les apasiona, lo que les haga felices. No hay límites. Ustedes pueden ser todo lo que puedan imaginar.

Andrés Caballero

Es oriundo de Santa Apolonia Teacalco. Alcanzó el éxito como diseñador de modas en Europa con su marca San Andrés Milano. Recientemente lanzó, junto al diseñador Alan Varela, la agencia creativa Comuna Mx.

-¿Cómo te decían cuando eras niño?

-Siempre me han dicho Andrés.

-Cuando eras niño, ¿a qué te querías dedicar en el futuro?

-Quería ser sacerdote, jugaba a serlo. Justo por eso la marca que tengo (San Andrés Milano) hace referencia al catolicismo.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?

-Estar con mi familia, con mi mamá y hermanos. Los adoro.

-¿Cuál fue la adversidad más grande que tuviste en tus primeros años?

-Vivir con un papá neurótico. Afortunadamente tuve la contraparte con mi mamá, mi abuelita y mi tía; ellas me dieron la fuerza para cumplir mis sueños.

-Qué consejo le das a las y los niños que te admiran

-Estudien. Tengan presente que la moda es parte de la sociedad y no es solo crear vestidos. Somos parte del tejido social y es muy importante que nuestro trabajo viaje sobre la calidad; el plan nunca debe aspirar solo a la fama.

Iván Fernando del Razo





Es un sobresaliente chef originario de Huamantla. Su restaurante Mexko está considerado entre los mejores del país por representar el espíritu de excelencia en gastronomía.

-¿Cómo te decían cuando eras niño?

-Ivancito o Ferco.

-Cuando eras niño, ¿a qué te querías dedicar en el futuro?

-Quería ser arqueólogo o dedicarme a la cocina. Lo cumplí y superé mis sueños y expectativas.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?

-Ver las películas de Disney con mi hermano, estar con mi familia. Como soy de Huamantla era también esperar la feria.

-¿Cuál fue la adversidad más grande que tuviste en tus primeros años?

-Hablar en público porque era muy tímido, era muy callado y me daba pena hablar.

-Qué consejo le das a las y los niños que te admiran

-Cocinar es soñar. Sigan sus sueños, el que sueña lo hace realidad.